Sekiz ülkede 50 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bugüne kadar sekiz ülkede 50 Türk vatandaşının Covid-19 salgınında hayatını kaybettiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

151 vatandaşın da test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “Durumlarını yakından takip ediyoruz” dedi.

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14 Mart’ta kurulan Covid-19 koordinasyon ve destek merkezinin bugüne kadar yaklaşık 35 bin çağrıya yanıt verdiğini söyleyen Kıran, 45 farklı ülkeden özel uçuş izinleriyle 15 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilerek karantinaya alındığı bilgisini de paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki gün önce yurt dışında 32 Türk vatandaşının corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.