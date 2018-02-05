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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz TTB yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştirmelerinin ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nden sekiz yönetici, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki isimler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara adliyesine götürülmüştü.

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Yöneticiler Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Hande Arpat, Dr. Mehmet Sezai Berber, Dr. Selma Güngör, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Funda Barlık Obuz ve Dr. Dursun Yaşar Ulutaş bugün savcıya ifade verdi.

Ne olmuştu?

TTB, harekata “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedefe konmuştu.

Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmasında da TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi farklı kentte gözaltına alınanlar Ankara’ya götürülmüştü.

Daha önce adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Ayfer Horasan ve Dr. Şeyhmus Gökalp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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