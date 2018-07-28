Sekiz saatlik kriz: Moğolistan MİT’in ‘FETÖ’cü operasyonunu engellemiş

Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da ‘FETÖ okulu müdürü’ olduğu öne sürülen Veysel Akçay’ın Türkiye’ye getirilmesine yönelik MİT operasyonunun Türkiye’yle krize neden olduğu ortaya çıktı. Moğalistan’ın Akçay’ı götürecek uçağın havalanmasına izin vermediği, bu sırada havalimanında gösteriler yapıldığı bildirildi.

İktidar yanlısı bazı internet siteleri dün MİT’in Akçay’ı Moğolistan’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiğini yazmıştı. Örneğin Yeni Akit’in dünkü haberinde ‘FETÖ’cü Veysel Akçay’ın Moğolistan makamlarının işbirliğiyle gözaltına alındığı bilgisi yer aldı. Sabah gazetesi de dün aynı yönde bir haber yayınladı. Ancak Sabah’ın haberi yayından kaldırdığı dikkat çekti.

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Haberler iktidar yanlısı gazetelerden ‘Veysel Akçay paketlendi’ diye teyit edilmeden çok sayıda internet sitesine yayılmıştı.

Ancak sürecin iktidar çevrelerinden basına aktarıldığı gibi yürümediği ve Moğolistan’da sekiz saat süren bir krize neden olduğu anlaşıldı.

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Deutsche Welle’nin AFP’den aktardığına göre görgü tanıkları 50 yaşındaki Akçay’ın evinin önünde zorla bir minibüse bindirildiğini anlattı. Okula gitmediğinin ortaya çıkması sonrası ailesi ve yakınlarının polise haber vermesiyla birlikte müdürün kaçırıldığı anlaşıldı.

Minibüs, okul müdürünü Türkiye’ye gidecek bir uçağa bindirmek üzere Cengiz Han Uluslararası Havalimanı’na hareket etti. Ulanbator’a TSİ 08.00 sularında iniş yapan uçağın kalkışına Moğol yetkililer tarafından izin verilmedi. Sivil havacılık seferlerini takip eden Flightradar24.com internet sitesine göre, TT4010 kuyruk numaralı uçak Türk Hava Kuvvetleri’ne kayıtlı görünüyor.

Havalimanında gösteri yapıldı

Uçak yaklaşık sekiz saat boyunca pistte beklerken, Türkiye’nin Ulanbator büyükelçiliği görevlileri Moğol yetkililere açıklama yapmak üzere davet edildi. Eş zamanlı olarak organize olan Moğol milletvekilleri ve Akçay’a destek veren protestocular, havalimanına giderek gösteri yaptı.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla elefonda görüştü. AFP’nin aktardığı açıklamaya göre, Çavuşoğlu ‘suçlamaları’ reddetti (Bu diyalog yaşanırken iktidar yanlısı medya ‘Akçay paketlendi’ haberini yayıp dolaylı olarak Çavuşoğlu’nu yalanlıyordu).

Moğolistan: Egemenliğimize ihlal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Battsetseg Batmunk da havalimanındaki bekleyiş sırasında bir açıklama yaparak ülke topraklarından birisini kaçırma girişiminin ‘Moğolistan’ın egemenliğine ve bağımsızlığına karşı ciddi bir ihlal’ olacağı uyarısında bulundu.

İçinde Akçay olmadan uçak kalkmış

Uçak, pistteki uzun bekleyişten sonra TSİ 16.30 sularında havalandı. Moğolistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkili uçağın, içinde Akçay olmadan havalandığını açıkladı.