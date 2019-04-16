Sekiz maddede AKP’nin ‘olağanüstü itiraz’ dilekçesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdiği olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı.

Fotoğraf: BBC Türkçe

AKP’li Yavuz partisinin İstanbul’da seçimin iptal edilmesi talebini desteklemek için yanında üç bavul belge götürmüştü.

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BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre AKP’nin bu bavullardaki ekler hariç 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin bazı gerekçeler şöyle sıralandı:

1. ‘1 milyon oyun akıbeti belirsiz’

AKP’nin itiraz dilekçesinde, 5 bin 338 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 adet eksik, 901 adet rakam belirtilmemiş, bin 115 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu iddiasına yer verildi.

AKP’nin tespitlerine göre toplam 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli bulunuyor. Bu durumun 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyla ilgili ‘belirsizlik’ yarattığı öne sürüldü.

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YSK’nin 57 sandıktaki torbaların bir kısmının oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığı öne sürüldü.

2. ‘Oy kaydırmaları’

Dilekçede, AKP lehine çıkan oyların sayım ve döküm cetvelinden sandık sonuç tutanağına geçirilirken, eksik yazıldığı iddia edildi.

İddiaya örnek olarak Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcılar’da AKP’nin önde olduğu sandıklarda eksik yazılan oylar gösterildi.

Dilekçede şöyle dendi: “Öyle ki bazı sandıklarda AK PARTİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayının aldığı oy, sandık sonuç tutanağına (0) ve (1) olarak geçirilmiş; yapılan itirazlarımız sonrasında sandık kurullarının hazırladığı bu tutanakların tamamen usulsüz ve maddi gerçeklere aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Birçok sandıkta yaşanan bu usulsüzlükler, seçim sonuçları hakkında ciddi şüphelere yol açmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti’nin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir.”

3. ‘Yasaya aykırı sandık sonuç tutanağı düzenlendi’

AKP’nin dilekçesinde geçersiz oyların hesaplanmasında hatalar yapıldığı, birçok geçersiz oyun, neden geçersiz olduğunu tutanaklarda belirtilmediği öne sürüldü.

Dilekçede Ataşehir, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Esenler, Sarıyer, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan ilçelerindeki bazı sandık tutanaklarında, ‘geçersiz oyların geçersizlik nedeninin belirtilmemiş olması’ delil olarak sunuldu.

Dilekçede şöyle dendi: “İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320 bin civarı geçersiz iken, itirazlarımızdan sonra, geçersiz oyların sayısı 314 bin 243’e düşmüş olup, bu durum 1. ve 2. parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikârdır.”

4. ’35 bin geçersiz oy CHP lehine yazıldı’

AKP seçim iptalini gerektiren durumlardan birinin ise AKP’ye verilen ve geçerli sayılması gereken bir kısım oyun geçersiz sayılmasını gösterirken, yırtık, birden fazla mühür basılmasının oyu geçersiz hale getirmeyeceği savunuldu.

Dilekçede şöyle dendi: “AK PARTİ’ye verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmı AK PARTİ’ye ait sütuna birden fazla EVET mührü basılmış olması, bir kısmı zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmı hafif lekeli olması, bir kısmı ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısımlarına çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Oysa, 298 sayılı Kanunun 101. maddesi ile Örnek 138 sayılı Genelgenin 42. maddesi gereğince bu sebepler oy pusulasını geçersiz hale getirmez.”

Buna karşın, karalanmış, çizilmiş, karalanmış yaklaşık 35 bin oy pusulasının CHP lehine geçerli sayıldığı iddia edildi.

5. ’16 bin pusula eksik’

Dilekçede oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayıları arasındaki fark da ipral gerekçesi olarak sunuldu.

12 bin 410 sandıkta rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu öne sürüldü.

Dilekçede şöyle dendi: “31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapı an Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31 bin 280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu; buna karşın 12 bin 410 sandıkta rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmektedir.”

6. ‘Ölüler, kısıtlılar, hükümlüler yerine oy kullanıldı’

Dilekçeye göre ‘2 bin 308 kısıtlı seçmen, bin 229 yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10 bin 290 hem cezaevinde hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5 bin 287 İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen, 236 İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen kaydı’ tespit edildi.

Bu şekilde kullanılan oy miktarının 19 bin 350 olduğunu belirtildi.

7. ’22 bin zihinsel engelli oy kullandı’

AKP dilekçesinde İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı öne sürüldü.

Dilekçede şöyle dendi: “Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir.”

8. ’19 bin kamu görevlisi olmayan sandık görevlisi var’

AKP’nin dilekçesinde sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539’unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtildi. Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedildi.

AKP’nin talebi

Fotoğraf: BBC Türkçe

AKP’nin başvurusunda toplam 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği iddia edildi.

Dilekeye göre AKP’nin talebi şöyle: “31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan ‘seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller’ ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa’nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ederiz.”