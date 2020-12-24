Sekiz kişiye, Hazine ve orman arazilerini satmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltı

İzmir’in Urla ilçesinde, Hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştıkları gerekçesiyle altısı kamu görevlisi sekiz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘irtikap’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sekiz kişi gözaltına alındı.

Aralarında Urla Orman İşletme Şefliği’nde çalışan orman mühendisi, şoför ve orman görevlisi ile Milli Emlak Müdürlüğü çalışanının da bulunduğu zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.