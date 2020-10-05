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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz ‘joker’ yakalandı: Makyaj yapıp sakal ve gözlük takmışlar

Eskişehir’de, başkalarının yerine denklik sınavına girdiği iddiasıyla sekiz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Polis, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan ve diplomalarının yurt içinde geçerli sayılabilmesi için 3 Ekim’de Eskişehir’de yapılan denklik sınavı öncesi bazı kişilerin başkalarının yerine sınava girdiği bilgisine ulaştı.

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Operasyon düzenleyen ekipler, bazı adaylardan yüksek miktarda para alan ve ‘joker’ olarak bilinen sekiz şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda cep telefonları, kendileri ve sınava girdikleri kişilere ait nüfus cüzdanı ve ehliyetler ve sınav giriş belgeleri ele geçirildi.

Jokerlerin adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal ve benzeri aksesuarlar kullandığı, yüzlerini salgın nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak kamufle ettiği açıklandı.

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