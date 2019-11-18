Sekiz günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götüren anne: Bu öldü, bunu alın!

Düzce’de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, sekiz günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götürdü.
Merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., sekiz günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. İddiaya göre E.K., “Bu öldü. Bunu alın” diyerek bebeğin cenazeyi acil servis personeline teslim etmek istedi.
Personelin haber vermesi üzerine hastaneye giden jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.