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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeği alarak onu öldürdü: ABD’de 67 yıl sonra idam edilen ilk kadın mahkum olacak

ABD’de, 2004 yılında sekiz aylık hamile kadının karnını yararak bebeği alıp kaçan Lisa Montgomery, ülkede 1953’ten beri idam edilen ilk kadın mahkum olacak.

Fotoğraf: Reuters

Evdeki yavru köpeği evlat edinme bahanesiyle Bobbie Jo Stinnett’in Missouri eyaletindeki evine giden Montgomery, kadının karnını mutfaktan aldığı bıçakla kestikten sonra bebeği alıp kaçtı. Niyeti, bebeği kendi çocuğuymuş gibi büyütmekti.

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Stinnett hayatını kaybettti. Bebek ise hayata tutundu. Bugün 16 yaşında olan Victoria Jo’yu Stinnett’in babası büyüttü.

Stinnett’in ölü bulunmasının ardından yakalanıp hakim karşısına çıkan Montgomery, 2007 yılında idama mahkum edildi.

Montgomery’nin 8 Aralık’ta zehirli iğneyle idam edileceği açıklandı. ABD’de, idam edilen son kadın mahkum Bonnie Heady’ydi. Heady, 67 yıl önce gaz odasında idam edildi.

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