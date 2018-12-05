Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sekiz aydır tutuklular: ETHA muhabiri Gayıp ile editör Şahin’in tahliye talebine ret

Sekiz aydır tutuklu bulunan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayıp’ın tutukluluk hallerinin devamıma karar verildi.

Gayıp ve Şahin

Şahin ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’, Gayıp da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 19 Nisan’da tutuklanmıştı.

Reklam

ETHA’nın haberine göre İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün ikinci duruşması yapıldı.

Editör Semiha Şahin, haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu olduğunu savundu.

Şahin, “Mesleğim gereği tutukluyuz. Gazetecilik suç değildir. Mesleğimizi yaptığımızdan dolayı, özgürlüğümüzün alındığından dolayı tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Reklam

ETHA muhabiri Pınar Gayıp da gazeteci olduğunu belirterek tahliye istedi.

Avukatları, gazetecilerin evlerinden gözaltına alındıklarını, kaçma şüpheleri bulunmadığını, delilerin dosyaya çok önceden konmuş olması nedeniyle de delil karartma durumu olmayacağını anlattı.

Mahkeme, Gayıp ve Şahin’in tutukluluğunun devamına karar verirken iki kişi de tahliye edildi.

Gelecek duruşma 30 Ocak 2019’da.

ETHA editörü Şahin ile muhabir Gayıp’ın tutukluluğuna devam

ETHA editörü Şahin ve muhabir Gayıp tutuklandı

SON HABERLER

HDP üç büyük kentte CHP-İYİ Parti adayını destekleyebilir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın şahsından tüm tutuklu milletvekilleri için adalet nöbetlerine başlanacağını duyururken, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday çıkarılmayacağının sinyalini verdi. Buldan AKP’nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...