Sekiz aydır tutuklular: ETHA muhabiri Gayıp ile editör Şahin’in tahliye talebine ret

Sekiz aydır tutuklu bulunan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayıp’ın tutukluluk hallerinin devamıma karar verildi.

Şahin ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’, Gayıp da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 19 Nisan’da tutuklanmıştı.

ETHA’nın haberine göre İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün ikinci duruşması yapıldı.

Editör Semiha Şahin, haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu olduğunu savundu.

Şahin, “Mesleğim gereği tutukluyuz. Gazetecilik suç değildir. Mesleğimizi yaptığımızdan dolayı, özgürlüğümüzün alındığından dolayı tahliyemi talep ediyorum” dedi.

ETHA muhabiri Pınar Gayıp da gazeteci olduğunu belirterek tahliye istedi.

Avukatları, gazetecilerin evlerinden gözaltına alındıklarını, kaçma şüpheleri bulunmadığını, delilerin dosyaya çok önceden konmuş olması nedeniyle de delil karartma durumu olmayacağını anlattı.

Mahkeme, Gayıp ve Şahin’in tutukluluğunun devamına karar verirken iki kişi de tahliye edildi.

Gelecek duruşma 30 Ocak 2019’da.