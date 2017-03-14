Sekiz ayda 101 darbe girişimi davası

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sekiz ayda 101 dava açıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz’dan bu yana cumhuriyet başsavcılıkları darbe girişimine ilişkin 10 bin 762 soruşturma yürüttü.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından açılan 101 davada 4 bin 970’i tutuklu, 8 bin 663 şüpheli yer aldı. Şüpheliler ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,’ ‘terör örgütü üyei olmak,’ ‘örgüt adına suç işlemek,’ ve ‘suç ve suçluyu övmek’ gibi suçlarla suçlanıyor.