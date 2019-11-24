Sekiz ayda 1 milyona yakın hız ihlali cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019’da hız ihlali nedeniyle 1 milyona yakın trafik cezası kesildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in trafikte ihlal yapan sürücülere ne kadar ceza kesildiğine dair verdiği soru önergesini cevapladı.

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Buna göre yılın ilk sekiz aylık döneminde hız sınırıyla ilgili kanun maddelerinin ihlal edilmesi sonucu 950 bin 945 adet trafik idari para cezası uygulandı. Cevapta, cezaların toplam miktarı yer almadı. Sürücülerin elektronik sistemlerle ihlal yaptığının belirlendiği dile getirildi.

‘Trafikte can kaybı azaldı’

Trafikte ilk sekiz aylık dönemde, kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik azalışla 1644 oldu. Yaralı sayısı da yüzde 12’lik düşüşle 112 bin 717 olarak kayda geçti.

Ağır yüke ‘ağır’ ceza

Yine aynı dönemde azami yüklü ağırlığı ve dingil ağırlığını aşan ya da bunu ölçmek için yapılan tartıya girmeyip kaçanlara toplamda 7 bin 771 ceza kesildi. Bu cezaların toplam miktarı 28 milyon 431 bin 293 lirayı buldu.

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Bu yıl 30 Eylül’e kadar olan sürede denetlenen 18 milyon 836 bin 971 araçtan 40 bin 981’ine tonaj ihlali nedeniyle toplamda 64 milyon 507 bin 554 lira ceza kesildi.