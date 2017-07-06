Sekiz ay sonra bir ilk: Demirtaş yarın duruşmaya getirilecek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın ilk kez duruşmaya getirilecek.

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş, tıpkı yargı kararıyla parti üyeliği düşürülen eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ gibi tüm duruşmalara sadece SEGBİS yöntemiyle katılabiliyordu.

Reklam

Sekiz aydır birçok duruşma böyle geçerken, Demirtaş’ın Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına getirilmesine karar verildi.

Duruşma yarın saat 10.00’da görülecek. Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Ankara’ya nasıl getirileceği ise bilinmiyor.