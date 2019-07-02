Şekerbank çalışanlarına ‘FETÖ’nün finansmanı’ soruşturması

ALİ ÇİÇEK

2014 döneminde Şekerbank’ta çalışan bazı kişiler hakkında, ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusuna konu olan çalışanların halen bankada görevli olup olmadığı belirtilmedi.

Reklam

Suç duyurusuna İstanbul’da görülen bir ‘FETÖ’ davası temel teşkil ederken, bu davanın dosyasına göre sanıkların önemli bir bölümü, Şekerbank’tan çektikleri sıfır faizli kredileri Bank Asya’ya yatırdı. Suç duyurusunda, Şubat 2014’te yapılan bu işlemlerin Fetullah Gülen’in ‘Bank Asya’ya para yatırın’ çağrısını yaptığı döneme denk düştüğü belirtildi.

İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir ‘FETÖ’ davasında yargılanan 20 sanığın tamamı ‘FETÖ’nün mali işlerinden sorumlu olduğu söylenen Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık çalışanları. Şubat 2019’da hazırlanan iddianame sonrası açılan davanın duruşması ise geçen 14 Haziran’da yapıldı.

İddianamede, sanıklara yönelik en önemli suçlama ise Bank Asya’ya yatırılan paralar.

Reklam

31 Aralık 2013 ile 31 Aralık 2014 döneminde iflas halindeki Bank Asya’ya para yatırılması işlemleri, ‘FETÖ’ üyeliği konusunda önemli delillerden biri olarak kabul ediliyor.

Banka personeli bilgi verdi

İddianameye göre sanıkların önemli bir kısmı ise Şubat 2014’te Bank Asya’ya para yatırdı. Bank Asya’ya para yatırıma işlemi ise çoğunlukla 14 Şubat 2014 tarihinde yapıldı. Sanıklara ilişkin tek tek bilgilerin yer aldığı iddianamede, Şekerbank’tan kredi çeken Işık Yayıncılık çalışanları, çektikleri krediyi aynı gün Bank Asya’ya yatırdı. Kredi, Şekerbank’ın Libadiye şubesinden çekilirken, yine Bank Asya’nın Libadiye şubesine açılan yeni hesaba yatırıldı. Sanıklar, anılan süreçte Şekerbank Libadiye şubesi yetkililerinin çalıştıkları iş yerine geldiğini, kampanya ile ilgili kendilerinin bilgilendirildiğini anlattı.

Şirket yöneticisi istedi

Sanık ifadelerine göre, Şekerbank 10’ar bin liralık krediyi sıfır faizle verdi. Kredi işlemi için yalnızca dosya masrafı alındı. Sanıklar, bu işlem için kendilerini yönlendiren kişinin ise şirketin insan kaynakları yöneticisi Beytullah Tanat olduğunu belirtti.

10’ar bin lira çektiler

İddianameye göre, sanıklar Ali Özer, Arif Lüy, Ayhan Başar, Beytullah Tanat, Ekrem Tez, Hüseyin Kasımoğlu, Murat Arabacı, Ramazan Çağlak, Tamer Özer Durak ve Veysel Demiray, Şekerbank’tan çektikleri krediyi aynı gün Bank Asya’ya yatırdı.

‘Şekerbank yetkilileri de iştirak etti’

Avukatlar Osman Taşdemir ve Sena Akkaya’nın imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde şöyle dendi: “Eğer müvekkillerimiz ve diğer sanıkların bu kredileri örgüte finansman sağlamak kastıyla çektikleri kabul edilecek ise bu kişilere, Bank Asya hesaplarına yatırılacağını bile bile kredi kullandırarak finansman sağlayan Şekerbank yetkililerinin de işlenildiği varsayılan bu suça iştirak ettikleri kabul edilmelidir.”

‘Savcılık soruştursun’

Savcılığın suç duyurusunda, Şekerbank yetkilileri hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘terörizmin finansmanı’ suçlarından soruşturma yürütülmesi istendi. Suç duyurusunda, Şekerbank’tan çekilip Bank Asya’ya yatırılan paraların, Fetullah Gülen’in çağrı yaptığı döneme denk geldiği kaydedildi.