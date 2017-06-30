‘Sehven’ yazılmış: Gülmen ve Özakça’nın tutuklanması karardan önce tutanakta

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında tutuklama kararı verilmeden başka bir suçtan yargılandıkları mahkemenin ‘başka suçtan tutuklu sanıklar’ ifadesini tutanağa geçirdiği ortaya çıktı.
KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.
İkili, açlık grevlerinin 114’üncü gününde.
Karar çıkmadan zapta geçti
Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre iki eğitimci hakkında iki ayrı yargılama süreci yürütüldü.
Öncelikle Yüksel Caddesi’ndeki eylemleri nedeniyle hazırlanan iddianamede Gülmen, Özakça ve Acun Karadağ’ın isimleri yer aldı.
Davanın resmen açılmış sayılması için iddianamenin kabul edilip edilmeyeceği beklenirken Gülmen ve Özakça yeniden gözaltına alınıp başka bir esas numarası üzerinden soruşturulmaya başlandı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mayıs’ta mesai saati bitiminden sonra tutuklanan iki eğitimciyle ilgili açılan ilk dava için aynı gün mesai saati dolmadan hazırladığı tensip zaptında ‘tutuklu sanıklar’ ifadesini kullandı.
Mahkeme bu durumu ‘sehven yazıldı’ diye açıklasa da, ertesi gün hazırlanan müzekkerede de aynı ifade yer aldı.
Polis de biliyormuş
Bununla birlikte polisin savcılığa yolladığı 21 Mayıs tarihli ‘arama ve el koyma’ talep yazısında da, iki ismin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı belirtildi ve davanın esas numarası tutanağa yazıldı.
Ancak o tarihte iddianamenin inceleme süreci devam ediyordu ve dava hukuken açılmamıştı.
‘Sehven’ yazılmış
Gülmen ve Özakça’nın avukatları, 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki hakim için ‘reddi hâkim’ talebinde bulundu.
Mahkemenin yanıtında ise ‘başka suçtan tutuklu’ ifadesinin ‘sehven yazıldığı’ savunuldu.
Taleplerinin reddi üzerine itiraz dilekçesi hazırlayan avukatlar, hem mahkeme hem de polis tutanağındaki tarihleri göstererek, tutuklama kararına altyapı oluşturmak için hareket edildiğini öne sürdü. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.
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