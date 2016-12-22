‘Devlet millet el ele hep beraber tribüne’ sloganıyla Vodafone Arena’da düzenlenen ‘Şehitlere saygı maçı’ organizasyonunda başkanlık sistemine destek pankartı açıldı.

Süper Lig’de mücadele eden kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların gösteri maçı yaptığı gecede İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur’an okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Saldırılarda yaşamını yitiren polis ve askerlerin çocukları, oyuncular, teknik direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Erdoğan’la birlikte sahaya çıktı ve İstiklal Marşı tekrar söylendi.

Golün ardından ‘asker selamı’

Erdoğan’ın başlama vuruşunu yaptığı maçın 23’üncü dakikasında, Emre Belözoğlu’nun gole çevirdiği penaltı atışı sonrasında tüm futbolcular ‘asker selamı’ verdi. Karşılaşmayı ‘yerli yıldızlar’ karması 4-3 kazandı.

‘Gençlik istedi, yeni anayasa geliyor’

‘Terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla’ gerçekleştirildiği belirtilen organizasyonda, tribünlerde açılan ‘Bu topraklarda; virgülü millet, noktayı Reis-i Cumhur koyar…’, ‘Rahat ol Türkiyem Emin ellerdesin’ ve ‘Gençlik istedi, yeni anayasa geliyor’ pankartları dikkat çekti.

‘Cumhurbaşkanlığının himayesinde’, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in koordinasyonunda düzenlenen geceden elde edilecek gelir, ‘şehit ve gazi aileleri’ne bağışlanacak.