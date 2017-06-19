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Şehitler Köprüsü’ne ’15 Temmuz Abidesi’: Boğaz’da 24 saat sela okunacak 


 

İstanbul’da adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diye değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışına ’15 Temmuz Şehitler Abidesi’ inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından darbe girişiminin birinci yıl dönümünde açılışı yapılacak anıtta 24 saat boyunca sela okunacak.

Sabah gazetesinden Hasan Ay’a konuşan anıtın mimarı Hilmi Şenalp, abidenin eşkenar beşgen bir plana oturan ve yine beşgen geometriye sahip bir kubbe olduğunu söyledi.

Kubbenin beş köşesinde beş kemer bulunduğunu anlatan Şenalp, “Kemerlerden ikisi giriş ve çıkış için birer kapı mahiyetinde. Diğer üç kemer, içlerinde 249 şehit isiminin yazılı olduğu kitabeler şeklinde kullanıldı” dedi.

‘Ziyaretçiler selayı dinleyip dua edebilecek’

Kubbenin çevrelediği kademeli yapının merkezinde bir havuz yer aldığını dile getiren anıtın mimarı, “Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz her an okunacak selayı dinleyip, şehit isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kuran okuyup dua edebilecek” diye konuştu.

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