‘Şehitler Köprüsü davası’nda 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlara ilişkin davada 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Davada, köprüde 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 133’ü tutuklu olmak üzere 143 asker yargılanıyordu.

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İstanbul 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Mahkeme heyeti, 72 sanığa ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

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AKP’nin reklamcısı Erol Olçok’un oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un öldürülmesi suçundan 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Bazı sanıklar da ‘Anayasa’yı ihlal suçuna yardım’ suçundan 17 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15’er yıl hapis cezası aldı.