Şehirlerarası izinli seyahat nasıl olacak, kimlere izin verilecek?

Yeni tip corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında getirilen 30 şehir içn seyahat kısıtlamasının nasıl işleyeceğinin ayrıntıları belli oldu.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre seyahat etmesi zorunlu olanların vali/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak ‘Seyahat İzin Kurulu’na başvurmaları gerekecek. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde seyahat izin belgesi düzenlenecek.

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Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar valilik izniyle şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

Seyahat başında ve sonunda sağlık kontrolleri yapılacak. Kurul otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesini, telefonlarını ve gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Bu yolcular il girişlerinde sağlık kontrollünden geçirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum varsa kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Özel araçla yolculuk

Özel araçlarıyla yolculuk yapanlara şehir giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında yolculuğun nedeni sorulacak. Zorunlu ve makul bir nedeni olmayanlara izin verilmeyecek.

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Zorunlu ve makul nedeni olanlar sağlık kontrolünden geçirilecek, corona virüsü belirtileri göstermesi durumunda zorunlu 14 günlük karantinaya alınacak. Yolcuların bilgileri gidecekleri illere bildirilecek, takibi sağlanacak.

