Şehircilik bakanı, Erdoğan’ı revize etti: İstanbul’da 10 bin toplanma alanı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki, imar planına ve ruhsata aykırı 19 proje kapsamındaki 2 bin 100 bağımsız bölge için tebligat yapıldığını, 10 projede yıkıma başlandığını söyledi. Bodrum’da inceleme yapan Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘on binlerce’ olduğunu söylediği İstanbul’daki toplanma alanı verisini revize ederek, “10 bin toplanma alanı var” dedi.

Bodrum’da, imar barışına son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2018’den sonra inşa edilmesine rağmen önce yapılmış gibi gösterilen, imar planı ve ruhsata aykırı yapıların inşa edildiğini belirten Kurum, “Örneğin turizm tesisi olarak yapıldığı bildirilen bazı yapılar konut olarak kullanılıyor” dedi.

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’21 bin kaçak yapı yıkılacak’

Tüm sahil kesiminde inceleme yaptıklarını söyleyen Kurum, Muğla’nın aralarında Dalaman, Fethiye ve Marmaris’in de bulunduğu dokuz ilçesinde denetimlerin sürdüğünü söyledi. 21 bin kaçak yapı tespit edildiğini söyleyen Kurum, “Bunların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bize emanet güzelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışacağız” dedi. Kurum bu 21 bin yapının yıkılacağının altını çizdi.

Kurum, Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir yıkımı denizden, bir Sahil Güvenlik teknesinden izledi. Fotoğraf: DHA

‘İstanbul’da 20 bina ağır, 58 bina az hasarlı’

Kurum, İstanbul’daki deprem sonrasında hasar gören binalarla ilgili bir soru üzerine ise 2 bin 800 ihbar yapıldığını, 20 binanın ağır hasarlı, 58 binanın az hasarlı olduğunu söyledi. Hasar tespit edildiği için eğitime ara verilen 14 okuldaki incelemelerin sürdüğünün altını çizen Kurum, “Hafta sonu inceleme tamamlanacak. Yarın son durumu açıklayacağız” dedi.

‘İstanbul’da 10 bin toplanma alanı var’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ‘toplanma alanı’ polemiği üzerine bir soruya ise Kurum, İstanbul’da 10 bin toplanma alanı olduğunu belirterek, listenin sık sık güncellendiğini söyledi. Kurum, stadyumların, yapısı güçlendirilen kamu kuruluşları ve okulların ve millet bahçelerinin de toplanma alanı olduğunun bir kez daha altını çizdi.