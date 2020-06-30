Şehir Üniversitesi’nin öğrencileri Marmara Üniversitesi’ne aktarılacak

Kapatılan Şehir Üniversitesi’nin öğrencilerinin Marmara Üniversitesi’ne aktarılacağı bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni iptal edilmişti.

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AA’da yer alan habere göre, Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulu, öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne aktarılmasına karar verdi.

YÖK, öğrencilerin haklarının da korunacağını belirterek şu duyuruyu yaptı:

*Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi’nin öğrencilerinin, sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış hakları korunacak.

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*Şehir Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler, her türlü eğitim öğretim ücretini, Marmara Üniversitesi’ne ödemeye devam edecektir.

*Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir.

*Şehir Üniversitesi’nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak kazananların diplomaları, Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek.