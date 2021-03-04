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Yaramazlara biraz batar!

Şehir Üniversitesi’nden Marmara Üniversitesi’ne geçecek idari personele mülakat şartı

Kapatılan Şehir Üniversitesi’nin idari personelinin Marmara Üniversitesi’ne geçebilmeleri için mülakat şartı getirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Haziran 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni iptal edilmişti.

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Resmi Gazete’de bugün Erdoğan imzalı bir kararname daha yayınlandı. Şehir Üniversitesi’nden öğrencilerin de devredildiği Marmara Üniversitesi’ne geçmek isteyen idari personelin mülakata tabi tutulacağı kaydedildi.

AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’nin başına geçen Ahmet Davutoğlu da Şehir Üniversitesi’nin kurucularından.

Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı

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