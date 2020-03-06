Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine dönen oyuncular: Hakkımız olanı aldık

Aralarında Gezi eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Levent Üzümcü’nün de bulunduğu Oyuncular Sendikası üyeleri, Twitter’daki paylaşımla Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine döndüklerini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Şehir Tiyatroları bünyesinde taşeron olarak çalışan 20 oyuncu, 2017’de ‘performans yetersizliği’ nedeniyle ihraç edilmişti. Aralarında bir koreograf, bir müzisyen, bir dramaturgun ve bir grup oyuncunun da bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çalışanları açtığı işe iade davalarını kazanmış olsa da rol ve görev verilmemişti.

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Şehir Tiyatroları’nın bağlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber bu oyunculara rol ve görev verilmeye başlandı.

Oyuncular Sendikası’nın oyuncular adına ortak açıklaması şöyle:

“3 yıl 7 ay önce haksız şekilde işlerine son verilen üyelerimiz, bugün Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine geri döndü! Hakkını sonuna kadar arayan arkadaşlarımıza ve bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

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‘Çalınmış haklarımı geri alacağım’

2013’te Sosyalist Enternasyonel’deki konuşması ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı ihraç edilen Üzümcü ise işe iade davasının halen devam ettiğini ancak kendisine de bu dönemde rol verildiğini ifade etti.

Üzümcü Twitter’da şöyle yazdı:

“İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosu’nda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda yer almamı istedi, kabul ettim. Hukuksuz yere işten atılmalar ise hala devam etmekte. Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim.”

‘Güzellikler katabilmek için geri dönüyoruz’

Oyuncu Pervin Bağdat şu mesajı paylaştı: “Haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığımız Güzellikler Evi’ne güzellikler katabilmek isteğiyle geri dönüyoruz nihayet. Hakkımız olanı aldık; bu süreçte yanımızda olan herkes ve deneyimlediğimiz her şey çok kıymetliydi. Yaşasın tiyatro” dedi.

Üç yıl yedi ay sonra geri döndüler

Üç yıl yedi ay önce görevlerinden ihraç edilip bu dönemde Şehir Tiyatroları’nda tekrar görev verilen isimler şöyle: Burçak Çöllü, Pervin Bağdat, Cem Baza, Irmak Örnek, Ümit Bülent Dinçer, Gürkan Başbuğ, Ceren Hacımuratoğlu, Çimen Tunç Baturalp, Yasemin Güvenç, Gökçe Selim, Elvan Boran, Aydın Yıldız, Özgürefe Özyeşilpınar.