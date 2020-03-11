Şehir Plancıları Odası: İzmir’de askeri alan ranta kurban edilemez!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası, İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan askeri alanın mahkeme kararı yok sayılarak ranta açılmasına karşı bir açıklama yayınladı.

Fotoğraf: Şehir Plancıları Odası

Açıklamada, “Askeri alanlar, askeri alandan çıkarılması halinde sosyal donatı alanı olarak planlanmalı” dedi.

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Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

‘‘Yıllardır İzmir gündeminde olan İzmir İli, Bornova İlçesi Hacılar Kırı olarak bilinen bölgede yer alan ‘Askeri Alan’ın yapı yoğunluğunun arttırılarak ticari fonksiyonların getirilmesi ve bunun karşısında şubemiz ile diğer meslek odaların yoğun hukuk mücadelesi ile bugüne kadar kısmen de olsa engellenebilmiştir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kentsel yerleşmeler içerisinde yer alan ‘Askeri Alan’ların kent dışına çıkarılması tartışması sermayenin bu alanlara dönük ilgisinin artmasına neden olmuştur. ‘Askeri Alanlar’ kent içerisinde sahip oldukları konum ve yapılaşma oranlarıyla yurttaşın aktif olarak kullanımına açık olmasa dahi ‘yeşil alan’ niteliğine sahip olması nedeniyle bu alanların ‘askeri alan’ niteliğinden çıkarılması halinde yurttaşın aktif olarak kullanacağı kamusal mekânlara dönüştürülmelidir.’’

Fotoğraf: Ege Postası

‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hukuk tanımıyor‘

2016 yılından bu yana Bornova’daki askeri alanın ‘Toplu İşyeri ve Akartyakıt+LPG Servis İstasyonu gibi ticari kullanımları içeren imar planı değişikliği’yle TOKİ’ye tahsis edilmesi karşısında TMMOB Şehir Plancılar Odası ve birçok meslek odası konuyu yargıya taşımış, imar planı İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

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Çevre ve şehircilik bakanlığının, alana dair verilen mahkeme kararını yok sayarak mükerrer planı onayladığını duyuran Şehir Plancıları Odası, yeni bir dava açacağını uyurdu.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

‘‘TOKİ’ye tahsis edilen Hacılar Kırı askeri alanda Toplu İşyeri ve Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu gibi ticari kullanımları içeren imar planı değişikliği 24.03.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile ortak olarak açılan dava İzmir 4.İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ardından 27.02.2018 tarihinde benzer içerikte imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış, şubemiz konuyu yargıya taşımıştır. Açtığımız dava sonuçlanmış olup İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 20.11.2019 tarihli kararıyla imar planları iptal edilmiştir. Ancak benzer içerikte imar planları 10.01.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden onaylanmıştır.’’