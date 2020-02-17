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Yaramazlara biraz batar!

Şehir hatları ‘yıldız’larını arıyor: Vapur müzisyenlerini jüri seçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, vapurlarda daha kaliteli müzik performansı sunulması için jüri oluşturdu.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Beş kişilik jüri, Beyaz Masa üzerinden yapılan başvuruları değerlendirerek yeni ‘vapur müzisyenleri’ni seçecek.

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Vapurlarda müzik yapmak için başvuran müzisyenler, yarından itibaren jüri karşısına çıkmaya başlayacak. 32 müzisyenden oluşan ilk grup, saat 10.00’dan itibaren Yeni Kadıköy Vapur İskelesi’ndeki eğitim salonunda jüri tarafından dinlenecek.

Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar’ın da aralarında olduğu jüri, müzisyenlerin performanslarını değerlendirecek. Seçilenler, vapur müzisyenleri arasına katılacak.

Aynı jüri, 24 Şubat’ta, vapurlarda performans gösteren müzisyenleri de dinleyecek. Elemeden geçenler, yolculara müzik yapmaya devam edecek.

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Beyaz Masa’ya başvuran diğer vapur müzisyeni adayları, önümüzdeki ay jürinin karşısına çıkacak. 

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