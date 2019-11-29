Şehir hatları, İDO ve BUDO’da bazı seferler iptal edildi

İstanbul şehir hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 – Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 – Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
13:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
14:25 – Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
15:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
İstanbul Şehir Hatları ile İDO’nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Şehir hatları
Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45
Kadıköy- Sarıyer: 07:50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55
Beşiktaş -Adalar :07:30
İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30
Bostancı-Beşiktaş 07.40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50