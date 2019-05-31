Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler maaşları ödenmeyince çatıya çıktı

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ücretlerini alamayan işçiler inşaatın çatı katına çıktı.

Fotoğraf: Gazeteduvar

Gazeteduvar’ın haberine göre, işçilere maaşların öğle saatine kadar yatırılcağı söylenmiş ancak yine ödeme yapılmamıştı.

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Çatıdaki arkadaşlarına aşağıdan destek veren bir işçi de yetkililerin verdiği sözü tutmadığını söyleyerek “ Şimdi bayram da geldi ve evimize hiçbir şey alamıyoruz. Maaşlarımız bir an önce yatırılsın” dedi.

Çatıya çıkan işçilerle yetkililer arasında yapılan görüşme sonucunda çatıya çıkan işçilerin maaşları ödenirken, taşeron firma diğer işçilerin maaşlarının yarısını ödedi.