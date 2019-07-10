Şehir hastanelerini yapan Türkerler İnşaat’a Enka’dan iflas yolu ile icra takibi

ALİ ÇİÇEK

Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde inşa ettiği şehir hastaneleri yanısıra onlarca büyük projeye imza atan Türkerler İnşaat AŞ’ye karşı iflas yolu ile icra takibi başlatıldı. 22 bin çalışanı olan şirkete karşı takibi başlatan firma ise müteahhitlik devi Enka Grubu’na bağlı KASKTAŞ AŞ isimli şirket.

Çiftçi Towers (Fotoğraflar: Türkerler İnşaat)

Yarım asrı deviren Türkerler İnşaat Tur. Madencilik San. Tic. AŞ, Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri. Türkerler İnşaat’ın da bağlı olduğu Türkerler Holding bünyesinde 137 şirket bulunuyor. Mahall Ankara, Mahall Bomonti İzmir ve Çiftçi Towers projelerinde de imzası bulunan Türkerler’in devam eden projelerinin yatırım tutarı 6 milyar dolar seviyesinde. Türkerler, 1 milyar dolarlık rüzgar enerjisi ihalesi de kazanmıştı.

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Türkerler İnşaat AŞ’ye karşı icra takibi başlatan KASKTAŞ AŞ ise, dünyanın birçok yerinde müteahhitlik hizmeti veren Enka Grubu”na bağlı önemli bir şirket.

Yönetem değiştirdiler

Fotoğraf: Ali Çiçek

Ulaşılan belgelere göre 1975 yılında İstanbul’da kurulan Kasktaş Kayar Kalıp Alt Yapı Sondaj Kazık Ve Tecrit AŞ, geçen şubat ayında Türkerler İnşaat AŞ’ye karşı Ankara’da icra takibi başlattı. İcra takibine şirket avukatları itiraz etti. Takibe itiraz gelince süreç durdu. KASKTAŞ AŞ avukatları bu kez takip türünü değiştirdi. İflas yolu ile takip başlatan şirkete bu kez Ankara 28. İcra Müdürlüğü ret kararı verdi.

Türkerler davaya savunma sunmadı

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü, 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘sağlıkta dönüşüm’ programı kapsamında yapıldı.

KASKTAŞ AŞ avukatları da, icra müdürlüğünün verdiği kararın iptali için Ankara İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açtı. Dava 7 Mayıs günü açıldı. Mahkeme, cevap vermeleri için davaya ilişkin Türkerler İnşaat AŞ’ye davetiye tebliğ etti ancak, davalı firma karşı beyanda bulunmadı.

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Karar iptal edildi

Sunulan belgeleri ve dilekçeyi değerlendiren mahkeme, icra müdürlüğünün kararının iptaline hükmetti. Mahkeme, alacaklının takip yolunu bir defaya mahsus olarak değiştirme hakkı olduğuna karar verdi.

İflas yolu ile takip başlattı

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü

Mahkemenin kararı sonra KASKTAŞ AŞ yeniden Ankara 28. İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Şirket avukatı Yağız Nail Gönenli’nin yaptığı iflas yolu ile takibe göre alacak tutarı ise 935 bin 709 lira olarak kayda girdi. 8 Temmuz 2019 tarihli iflas yolu ile takip kararına borçlu Türkerler İnşaat AŞ itiraz etme hakkına sahip. Bu durumda, şirketin iflası istemi ile Ankara Ticaret Mahkemesi’ne dava açılacak.