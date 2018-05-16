Şeffaflık Derneği’nden cumhurbaşkanı adaylarına çağrı: Mal varlığınızı açıklayın

Uluslararası Şeffaflık Derneği tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, “Şahsına, eşine ve çocuklarına ait mal varlığı bildirimlerini, seçim kampanya bütçesi, bütçe kaynakları ve kampanya harcamalarını kamuoyu ile açık ve eksiksiz bir biçimde paylaşmalarını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışacak.

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Derneğin çağrısında, seçim kampanyası sona erdikten sonra kampanya bütçesinin, gelir kaynakları ve harcamalara ait belgelerle birlikte kamuoyuyla paylaşılması temiz siyaset, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından elzem olduğu belirtilirken, mal varlığı bildirimlerinin seçim kampanyası yürütülürken yapılmasının hem seçmene hem de milletvekili adaylarına önemli bir mesaj olacağı kaydedildi.

‘Seçmene açık bir söz verilsin’

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin çağrısı şöyle devam etti: “Adayın seçilmesi durumunda, Anayasaya, ilgili mevzuat ve evrensel ilkelere bağlı olarak görevini yerine getirirken öncelikle;

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* Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki tüm siyasi aktörleri kapsayacak ve kayırmacılık, çıkar çatışması, hediye ve ağırlama politikaları gibi konuları düzenleyecek bir Siyasi Etik Yasası’nın çıkarılması,

* Siyasetin finansmanında şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayacak düzenlemelerin yapılması, yerel ve genel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kapsayacak şekilde kampanya finansmanına ilişkin düzenleyici hükümler getirilmesi,

* Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nde yer alan yolsuzluk suçları için Cumhurbaşkanı ve milletvekili dokunulmazlığının ve kamu görevlilerinin her türlü soruşturma ve yargılama ayrıcalığının kaldırılması ve

* Sivil toplumun seçim sürecini bağımsız gözlemci statüsüyle izleyebilmesi için gerekli altyapının hazırlanması konularında harekete geçilmesini bekliyoruz.

Siyasetin şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve adil bir anlayışla yürütülmesi için ilk adımlar olarak gördüğümüz bu değişikliklerle ilgili olarak tüm adayların seçmene açık bir söz vermesini talep ediyoruz.”