Seferihisar ve Urla’da 113 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Urla ilçelerinden lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 113 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Geçen cuma günü, Seferihisar’daki Doğanbey Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacının yasadışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 53’ü Afganistan, 13’ü Suriye ve biri Filistin uyruklu olmak üzere 67 sığınmacı yakalandı. 20’si erkek, 16’sı kadın, 31’i çocuk sığınmacı grubu kıyıya getirildi.

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Aynı gün, Urla’nın Zeytineli açıklarında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 46 sığınmacı yakalandı.

10’u erkek, 11’i kadın, 25’i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan 113 sığınmacı, kimlik tespit işlemi sonrası göç idaresine teslim edildi.