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Yaramazlara biraz batar!

Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası binalar yıkıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar, hasarın büyüklüğünü de ortaya koydu…

Fotoğraflar: AA

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FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Kemer, atlatmayı başardığı kan kanserine ikinci kez yakalanmıştı. Kemer’in ailesi haberi sosyal medyadan duyurdu.

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