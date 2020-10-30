Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası binalar yıkıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar, hasarın büyüklüğünü de ortaya koydu…

Fotoğraflar: AA