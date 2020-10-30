Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası binalar yıkıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar, hasarın büyüklüğünü de ortaya koydu…
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Ekonomi profesörü Gürsel, telefonda nasıl dolandırıldığını anlattı
Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel telefonda nasıl dolandırıldığını anlattı.
Hürriyet yazarı ‘araştırdı’: Emine Erdoğan’ın kullandığı çanta ‘orijinal değil çakma’
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çanta tercihlerini araştırdığını belirterek, çantaların ‘orijinal değil çakma’ olduğunu kaydetti.
‘Merkez’ 2018’den beri ilk kez net altın sattı
Merkez Bankası (MB) üçüncü çeyrekte 22.3 ton ile 2018 son çeyrekten itibaren ilk kez nette altın sattı.
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.
FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Kemer, atlatmayı başardığı kan kanserine ikinci kez yakalanmıştı. Kemer’in ailesi haberi sosyal medyadan duyurdu.