Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 8:31’de İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Derinliği 7.33 km olan deprem Seferihisar’a 17.25 km uzaklıkta kaydedildi.
Yaramazlara biraz batar!
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 799 kişinin yaralandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrasında bölge halkına, hasarlı evlere girilmemesi ve doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması konusunda uyarı yaptı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, deprem sonrası Seferihisar’da oluşan tsunaminin devam etmeyeceğini, yeni bir deprem olursa tekrar oluşabileceğini söyledi.
İzmir’de deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuştu: “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol.”
Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem Yunanistan’ın Sisam (Samos) Adası’nda can ve mal kaybına sebep oldu.