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Yaramazlara biraz batar!

Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 8:31’de İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Derinliği 7.33 km olan deprem Seferihisar’a 17.25 km uzaklıkta kaydedildi.

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Jeofizik mühendisi: Tsunami devam etmez

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, deprem sonrası Seferihisar’da oluşan tsunaminin devam etmeyeceğini, yeni bir deprem olursa tekrar oluşabileceğini söyledi.

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