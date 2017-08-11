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Seferdeki halk otobüsünün şoförü aracı durdurup namaz kıldı

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İstanbul’un Şişli ilçesinde kullandığı halk otobüsünü durduran bir şoför, yolcuları bekleterek otobüste namaz kıldı, sonra da yoluna devam etti.

Cumhuriyet’in haberine göre, olay, dün akşam 21.00 sıralarında Mecidiyeköy’deki meydan durakları yakınında Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı otobüsün içinde yaşandı.

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Otobüsü bir anda kenara çeken şoför, seccadesini aracın orta kapısının önüne sererek namaz kılmaya başladı. Yolculara açıklama yapmayan şoför namazı bittikten sonra da yoluna devam etti.

Namaz görüntülerini o anlara şahit olan bir kişi çekerek gazeteye ulaştırdı.


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