Sefer Levent: Kuru temizleme bir anda sağlığınız için önemli bir tehdit haline geliveriyor

İnatçı lekelerin, hassas kumaşların, vakti olmayanların imdadıdır kuru temizlemeciler. Ancak her kuru temizleme ne yazık ki temizlemiyor. Daha doğrusu sizin temizlik sandığınız işlem bir anda sağlığınız için önemli bir tehdit haline geliveriyor. Özellikle kuru temizleme işleminde kullanılan kimyasallar cilt başta olmak üzere sağlık açısından büyük risk taşıyor. Ucuza maliyet için insan sağlına zararlı kimyasalların kullanılması halinde başımıza gelebilecekler konusunda Kimya Mühendisleri Odası’nın (KMO) görüşlerine kulak vermekte fayda var.

Ocak ayında KMO bir açıklama yaparak kuru temizleme sistemlerinde tekstil üzerindeki özellikle yağ ve lekelerin çıkartılmasında kullanılan perkloretilen (tetrachlorethylene) isimli klorlu çözücünün kanserojen etkisine dikkat çekti.

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…Özetle, kuru temizlemede kimyasalların temizlik işlemi sonrası kıyafetlerimizden tam olarak arındırılmış olması gerekiyor.

Siz siz olun kuru temizleme sonrasında kıyafetlerinizde keskin, belirgin koku veya kalıntı hissediyorsanız mutlaka önlem alın.

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Sefer Levent’in yazısı