Sedat Simavi Ödülleri’ne internet haberciliği de dahil oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldır verilen ödüller için başvurular başladı. Başvurular için son tarih 30 Eylül 2019 saat 17.00’de; ödüller aralık ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıldan itibaren gazetecilik kategorisi için yazılı basının yanı sıra internet haberciliği yapan gazeteciler de başvurabilecek.

Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor.

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Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor. Başvuru koşulları arasındaki bazı maddeler şöyle:

Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabilir.

Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir.

Gazetecilik, Karikatür, Radyo ve Televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.

Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz. F

Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son 5 yıl içinde (01.10.2014–30.09.2019), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2018-30.09.2019) yayınlanmış olması gerekiyor. Bu alanlarda -en az iki en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi şartıyla- yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor.

ŞAHSEN DE BAŞVURULABİLİR

Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor. Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar ekim ayının ikinci yarısından kasım ayının sonuna kadar TGC’de uygun gördükleri sayıda toplantı yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım’a kadar Ödül Sekreterliği’ne bildiriyor.

ÖDÜLLER ARALIK AYINDA TÖRENLE DAĞITILACAK

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Ödül kazananlara, Sedat Simavi’nin küçük bir heykeli ve ödül belgesi; övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi veriliyor. 1977’den beri verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına http://www.tgc.org.tr/ internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik bölümünden ulaşılabilir. Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin [email protected] isimli elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir.

SEDAT SİMAVİ KİMDİR?

Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi, 1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Abdülhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun’da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu’nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1. Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy’deki birliğine katıldı.

1916’da ‘Hande’ adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917’de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. ‘Pençe’, ‘Casus’ ve ‘Alemdar Vakası’ filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. ‘Diken’ ve ‘İnci’ dergilerini yayımladı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920’de ‘Dersaadet’ ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi’nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu ‘Payitaht’, ‘Güleryüz’ izledi. 15 Mart 1933’te yayın hayatına atılan haftalık ‘Yedigün’ ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu.

Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla TGC’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948’de Türkiye’nin en büyük tirajlı gazetesi ‘Hürriyet’i yayımlamaya başladı. TGC Başkanı iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi 11 Aralık 1953’te hayatını kaybetti.

2019 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

GAZETECİLİK:

Prof. Dr. Yaman AKDENİZ, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi)

Pınar AKTAŞ (Milliyet gazetesi haber araştırma müdürü)

Niyazi DALYANCI (gazeteci – yazar)

Sedat ERGİN (Hürriyet gazetesi yazarı)

Orhan ERİNÇ (TGC önceki başkanı)

Hakan GÜLDAĞ: (TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanı)

Erdal GÜVEN (Diken.Com.Tr genel yayın yönetmeni)

Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (iletişim akademisyeni)

Çiğdem TOKER (Sözcü gazetesi yazarı)

RADYO VE TELEVİZYON:

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (iletişimci)

Göksel GÖKSU (CNN Türk Televizyonu İstanbul İstihbarat şefi)

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi)

Dr. Erkan OYAL (iletişimci – sunucu)

Doğan ŞENTÜRK ( Fox TV Haber genel yayın yönetmeni)

İhsan YILMAZ (TRT Haber İstanbul haber müdürü)

KARİKATÜR:

Behiç AK (Cumhuriyet gazetesi çizeri )

Nuray ÇİFTÇİ (çizer, grafik tasarımcı)

Dr. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (çizer, grafik Sanatçısı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi)

Kamil MASARACI (Cumhuriyet gazetesi çizeri)

Akdağ SAYDUT (çizer)

EDEBİYAT:

Eray CANBERK (şair, çevirmen)

Metin CELÂL (yazar, eleştirmen)

Faruk DUMAN (yazar)

Nursel DURUEL (yazar)

Doğan HIZLAN (eleştirmen)

Ahmet ÖZDEMİR (yazar)

Hilmi YAVUZ (şair)

SOSYAL BİLİMLER:

Prof. Dr. Taner BERKSOY (Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı)

Gülseren ERGEZER GÜVER (gazeteci)

Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi)

Prof. Dr. Emre KONGAR (sosyolog)

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü)

Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. İlter TURAN (İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi)

FEN BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Taylan AKDOĞAN (Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Viktorya AVİYENTE (Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi)

Prof. Dr. Türkan HALİLOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi)

Prof. Dr. İlhan İKEDA (Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi)

Prof. Dr. Sedat ÖLÇER (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bolümü öğretim üyesi)

Prof. Dr. Önder PEKCAN (Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi)

Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Yer Bilimci – Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi)

SAĞLIK BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Özdemir AKTAN (genel cerrahi uzmanı-TTB önceki naşkanlarından)

Prof. Dr. Selim BADUR (mikrobiyoloji uzmanı- İ.Ü. Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Halil BAHÇECİOĞLU (göz hastalıkları uzmanı)

Prof. Dr. Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gökhan DEMİR ( tıbbi onkoloji uzmanı )

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL ( Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı )

Prof. Dr. Ahmet GÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi)

Sibel GÜNEŞ (TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com genel yayın yönetmeni)

Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı)

SPOR:

Gürcan BİLGİÇ (Sabah gazetesi spor yazarı)

Bağış ERTEN (Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni)

Şenes ERZİK (UEFA – FİFA onursal üyesi – Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı)

Attila GÖKÇE (Milliyet gazetesi spor yazarı)

Arif KIZILYALIN (Cumhuriyet gazetesi spor müdürü)

Uğur VARDAN (Hürriyet gazetesi spor yazarı)

Esat YILMAER (Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı)