Sedat Peker’in izinde tehdit: Başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri silahlarıyla bekliyorlar

Düzce’de S.A. adlı biri, bir arkadaşıyla elinde tabancalı fotoğrafını, “Başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla Facebook hesabında paylaştı. Paylaşımın ardından iki kişi gözaltına alındı.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine yönelik ‘Hayır’ kampanyalarının baskı olmadan yürütülebileceğine dair endişeler büyürken, sosyal medyadaki tehdit mesajları da artmaya başladı.

Son olarak Düzce’de oturan S.A., kentin Anıtpark Meydanı’nda, bir arkadaşıyla tabancalı bir fotoğrafını, Facebook hesabında “Başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla paylaştı.

S.A., tepki gelmesi üzerine fotoğrafı silerken, hesapta kısa süre önce ‘Evet’ videosu paylaşan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in fotoğrafının da olduğu görüldü.

Gözaltına alındılar

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre S.A. ve G.E. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı olduğu belirtilen tabancalara el konuldu. Emniyete götürülen S.A. ve G.E., ifadelerinde tehdit içeren fotoğrafı daha önce başka bir yerde çektirdikleri bir fotoğrafla birleştirdiklerini savundu.