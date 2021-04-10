Sedat Peker’in eşi, evine yapılan polis baskınını anlattı

Sedat Peker’in eşi Özge Peker, İstanbul’daki evlerine dün düzenlene polis baskınını anlattı.

Fotoğraf: AA

Sedat Peker’in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik dün beş kentte operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Peker’in İstanbul’un Beykoz ilçesindeki villasında da arama yapılmıştı.

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Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, saat 05:00 sıralarında polisin evlerine geldiğini, bir kadın ve üç çocuk olarak yaşadıkları bilinmesine rağmen kapının kırılarak eve girilmek istendiğini kaydetti.

Özge Peker şunları yazdı: “Üst kattan aşağıya inerken kapıyı kendim açmama rağmen ellerinde tüfekler, silahlar, robocop olarak adlandırılan kıyafetler üstlerindeyken ufak çocuklarımın yaşadığı odalara girmeden önce kendilerini uyardım. ‘Silahlarla bu şekilde lütfen odalarına girmeyin’ diye.

Hiç avukatlık yapmamama rağmen avukat olduğumu özellikle belirttim. Ancak buna rağmen kızımın odasına bu şekilde girdiler (Sabahın 5’inde gözlerini açan kızımın üzerine doğrultulan silahı görünce o panikle ellerini hava kaldırdığını yaşadığım sürece unutmayacağım). Kızım kursa gittikten sonra akşamleyin eve gelmek istemedi: Arkadaşının evinde kaldı. Ve halen daha eve gelmek istemiyor.

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Organize şubeden ve karakoldan gelen polisler sadece görevlerini yaptılar. Ancak özel harekât olarak bilinen polislerin mutlaka çocuklu evlere nasıl girileceği konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.”