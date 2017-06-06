Sedat Peker ‘ödüle doymuyor’: Yine ‘en hayırsever işadamı’ seçildi

‘Yeraltı dünyası’nın ünlü ismi Sedat Peker, yine ‘en hayırsever işadamı’ seçildi.

Peker’e, geçen haftalarda da Milliyet gazetesiyle 2K Media’nın ortak düzenlediği ‘Şehrin En İyileri Ödül Töreni’nde, Kansersiz Yaşam Derneği’ne 300 bin lira bağışta bulunduğu için ‘En Hayırsever İş Adamı’ ödülü verilmişti.

Tepkilere atıf yaptı

neoldu.com’un haberine göre Quality dergisinin her yıl ‘Türkiye’nin ‘en’lerini’ seçtiği törende ödüller sahiplerini buldu.

Oyuncu Vatan Şaşmaz’ın sunuculuk yaptığı törende Peker’e de ‘En Quality Hayırsever İş Adamı’ ödülü verildi.

Ödülü almadan konuşma yapan Peker, şunları söyledi: “Bir hafta önce bir basın grubunun eki tarafından yine bu ödüle layık görülmüştüm. Daha sonrasında sosyal medyada sesleri çok çıkan ama toplumda bir karşılığı olmayan insanlar tarafından biraz eleştirilmiştim. Tabii ki daha sonra destek veren insanların fazlalığı karşısında sesleri çok çıkmamıştı.”