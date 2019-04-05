Sedat Ergin’in yazısı: Bursa’da sonuçlar başlı başına değerlendirilmeli

Seçimden hemen önce üç büyükşehrin yanı sıra Bursa, Balıkesir, Mersin, Antalya ve Adana’da tablonun nasıl göründüğünü son on yıl içindeki oy kalıpları üzerinden değerlendirmeye çalışan bir dizi yazı kaleme almıştım. Yazı dizisinde konu edilen iller arasında CHP ve ‘millet ittifakı’ açısından en zor görünen yer Bursa’ydı. CHP, Bursa’da dört dönemdir Nilüfer ilçesinin belediye başkanlığını yapan Mustafa Bozbey’i büyükşehir belediye başkan adayı göstererek önemli bir iddia ortaya koydu.

Bursa’daki seçim dinamikleri başlı başına bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Geçen genel seçimde AK Parti’nin Bursa’da 871 bin dolayındaki oyuna karşılık, CHP’nin oyu yaklaşık 433 binle bunun neredeyse yarısı kadardı. ‘Millet ittifakı’ adayı Bozbey’in kazanabilmesi için bu oyu iki katına çıkartması gerekiyordu. Bu neredeyse oldu. Bozbey, yüzde 96.62 oranında bir artışla 851 bin oya çıktı. ‘Cumhur ittifakı’nı temsil eden AK Partili Aktaş ise ancak yüzde 3’lük bir artışla 898 bin oya gelebildi.

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Sedat Ergin’in yazısı





