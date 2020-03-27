Sedat Ergin: Zengin ile fakir aynı noktada buluşuyor, aynı korku eşiğini paylaşıyor

Henüz çok başındayız. Yaşam serüvenimizde daha önce hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız bir anı, bir durumu yaşıyoruz.

Üzerinde yaşadığımız gezegeni ağır ağır kaplayan, sinsice yerkürenin her noktasına yayılan bir kâbusun içinde savruluyoruz.

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Zengin ile fakir aynı noktada buluşuyor; aynı korku eşiğini paylaşıyorlar. Ayakta kalabilmek, kendini koruyabilmek dürtüsü, beka kaygısı herkesi aynı ortak paydanın içine sokuyor.

Kitlesel felaketler, salgınlar yakın zamana kadar uzak kıtalarda, daha çok da Afrika’da yaşandığını bildiğimiz, duyduğumuz hadiselerdi. Akşamları evlerimizde televizyon bültenlerinde karşımıza çıktığında daha renkli, daha eğlenceli bir kanala geçmek için hemen atlamayı tercih ettiğimiz haberlerdi bunlar. Bakın, şimdi hepimiz aynı kanalda buluştuk.

Sedat Ergin’in yazısı