Sedat Ergin: Zarrab’ın geleceği her halükârda büyük bir soru işareti

Yargıç Berman hükümlü hakkında verilebilecek en düşük cezalardan birini vermiştir.

Ancak bu durum, mahkemede adaletsiz bir durumun ortaya çıktığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu adaletsizlik, çevirdiği bütün dolaplar yargılamada bütün delilleriyle ve kendisinin itiraflarıyla ortaya çıkmış olan Reza Zarrab’ın ‘tanık’, Hakan Atilla’nın ise ‘sanık’ kürsüsünde oturmuş olmasıdır.

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Buradaki paradoks da bizi Zarrab’ın akıbeti sorusuna götürüyor. Tanık olmakla birlikte, yine de kendisi hakkında verilmesi gereken cezanın ölçüsü, bu cezanın ne zaman verileceği gibi soruların hepsi bu aşamada boşluktadır. Hatta kendisinin halen nerede kaldığı sorusu bile spekülasyon konusudur.

Zarrab’ın geleceği her halükârda büyük bir soru işaretidir. Ancak soru işareti taşımayan bir husus, Hakan Atilla’nın ABD’deki hapishanede kendisine verilen cezayı çektikten sonra Türkiye’ye döndüğünde itibarlı bir vatandaş olarak yeniden toplum hayatına katılacak olmasıdır.

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Sedat Ergin’in yazısı