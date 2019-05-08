Sedat Ergin: YSK’nın kararı ve demokratik sabır

YSK’nın yakın tarihte özellikle 2017 referandumunda mühürsüz zarfların da geçerli kabul edilmesi gibi bazı tartışmalı kararları çıksa dahi, son tahlilde bu karar da sandık kurullarının hatasının seçmen iradesini engellememesi gerektiği gibi bir gerekçeye dayanıyordu.

Özetle, ülkede seçim dönemlerinde siyasi tansiyon ne kadar yüksek olursa olsun, YSK her seferinde seçim işlemlerinin bu atmosferden etkilenmeden düzgün bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasını sağlayabilmiştir.

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Ne yazık ki, YSK’nın önceki günkü İstanbul seçimlerini yenileme kararıyla on yıllar içinde büyük ölçüde bir konsensus halinde yerleşmiş olan bu güven duygusu ciddi bir şekilde sarsılmış bulunmaktadır. Türk demokrasisinin belki de en sağlam vasıflarından biri gölgelenmiştir.

Sedat Ergin’in yazısı