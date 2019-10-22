Sedat Ergin: YPG ile rejimin arasını bulan zaten Rusya

Bugünkü buluşmanın en kritik sorusu, Esad rejimin kontrolüne geçen bölgelerden YPG’nin çıkartılması talebi karşısında Putin’in Erdoğan’a nasıl bir yanıt vereceğidir.

Buradaki potansiyel bir sorun, Rusya ve Esad rejiminin şu an YPG ile ciddi bir müzakere süreci içinde olmalarıdır. YPG ile rejimin arasını bulan zaten Rusya’dır. Uzunca bir zamandır Rusya’nın da dahil olduğu görüşmelerde, YPG silahlı unsurlarının rejim ordusuna eklemlenmesi formülü üzerinde durulduğu bir sır değil.

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Esad rejimi ile YPG el sıkışır ve Rusya da bu mutabakatı kuvvetli bir şekilde alkışlarsa Ankara bu uzlaşıya nasıl karşılık verir? YPG unsurlarının üniformalarını değiştirerek Suriye Ordusu sancağı altında esas duruşa geçmeleri Ankara açısından nasıl bir durum yaratır?

Sedat Ergin’in yazısı