Sedat Ergin: Yıldırım’ın jestinin Saadet’in özgüveninin artmasına yol açtığı aşikâr

Yıldırım ve kurmayları, SP adayları etrafında kümelenen 200 bin üzerindeki seçmen potansiyelinin hiç olmazsa bir bölümünü 23 Haziran’da kendi yanlarına çekme çabası içindedir.

Peki Yıldırım’ın Milli Gazete açılımının SP tabanını etkileme şansı nedir? Karamollaoğlu, “Ben beklemiyorum. Hiçbir şey değişmez. Bize oy verenlerin büyük bir kesiminde iktidarın yanlış politikalarından dolayı ciddi bir tepki var. Bu tepkinin iktidara dönmesi o kadar kolay değil. Ayrıca, adalete, sosyal paylaşıma, liyakata, istişareye ve ahlaki değerlere verdiğimiz önem çerçevesinde yeni bir seçmen kitlemiz de oluştu” diye konuştu.

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SP lideri, AK Parti’nin tabanlarına dönük hamlelerine karşılık partisinin İstanbul’daki oyunu ciddi manada arttıracağı beklentisini taşıyor. SP adayı Gökçınar da 31 Mart öncesine kıyasla sahada ‘çok daha yumuşak bir tutumla karşılaştıklarını’ vurgulayarak, bunun kendilerine oy artışıyla döneceği tahminini yaptı, “Biz SP olarak kilit partiydik. Bu kez parti olarak asmalı kilit haline geleceğiz” dedi.

Her halükârda Binali Yıldırım’ın jestinin SP’nin özgüveninin artmasına yol açtığı aşikâr.

Sedat Ergin’in yazısı