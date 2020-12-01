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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Yeni hasta sayısı son iki haftada iki katına tırmandı

Burada düşündürücü olan, günlük yeni hasta sayısının son iki hafta zarfında iki katına tırmanmasıdır. Şöyle ki, 15 Kasım’da günlük 3 bin 223 olan yeni hasta sayısı önceki gün 6 bin 439’a ulaşmıştır.

Geriye dönük baktığımızda, 5 Ekim’de 1.603 olan hasta sayısının 15 Kasım’da iki katına yükselerek 3 bin 223’e geldiğini görüyoruz. Bir başka anlatımla, günlük hasta sayısının iki katına çıkması için daha önce altı hafta geçerken, bu kez yalnızca iki hafta geçmiştir.

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Haftalık toplamda ise 9-15 Kasım aralığında 20 bin dolayındaki yeni hasta toplamı, 23-29 Kasım kesitinde 47 bin 529’a yükselerek 2.3 katına çıkmıştır.

Sedat Ergin’in yazısı

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