Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Yasalar ışığında mazbata tartışması

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçilmiş bazı HDP’li belediye başkanlarına olağanüstü hal döneminde KHK ile kamu görevinden atıldıkları gerekçesiyle mazbatalarının verilmemesi, mazbataların onların yerine sandıkta ikinci gelen adaylara (hepsi AK Parti’li) verilmesi yolundaki kararı büyük bir tartışma başlattı.

Bu durumda olan Van, Erzurum ve Kars’ın muhtelif ilçelerinden seçilmiş HDP’li beş ilçe başkanına dün Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki HDP’li aday da eklendi. YSK, yine aynı gerekçeyle Bağlar ilçesinde seçimi kazanmış olan HDP adayı Zeyyat Ceylan’a mazbata verilmemesine karar verdi. Karar sonucu mazbata AK Partili aday Hüseyin Beyoğlu’na verilecek.

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Peki YSK’nın böyle bir karar alma yetkisi var mı?

Sedat Ergin’in yazısı

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