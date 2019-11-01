Sedat Ergin: Yaptırım tasarısını Trump onaylarsa, ABD ilişkilerinde tarihin en şiddetli depremlerinden biri yaşanır

Yaptırım tasarısı Temsilciler Meclisi’nden sonra ABD Kongresi’nin Senato kanadında kabul edildiği ve ardından Başkan Donald Trump tarafından onaylanıp yürürlüğe girdiği takdirde, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihinde en şiddetli depremlerden birinin yaşanacağını belirterek başlayalım.

Türkiye’nin Suriye’deki askerlerini çekmesi talep edilen tasarıda, Türkiye’nin dört üst düzey yetkilisine yaptırım uygulanması öngörülüyor. Bu yetkililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…

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Metinde ne gibi yaptırımlar uygulanacağı ayrıntılı bir şekilde tarif edilerek, bu yetkililerin ABD’deki mal varlıklarına el konulacağı, ABD’ye girişlerinin engelleneceği ve varsa vizelerinin iptal edileceği belirtiliyor.

Sedat Ergin’in yazısı