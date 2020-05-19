Sedat Ergin: Veriler virüsle mücadelede kilitlenmenin yaşandığına işaret ediyor

Verilerin akışı bu iki hafta boyunca yine de virüsle mücadelede bir kilitlenmenin yaşandığına işaret ediyor. Özellikle mayıs ayının başından itibaren günlük vakaların genellikle 1.600-1.800 aralığındaki bir direnç hattına yerleştiğini gösteriyor. Bunun bir istisnası, önceki gün 1.368 rakamıyla gözlenen bir düşüştür.

Bu düşüş çizgisinin devam edip etmeyeceğini, daha doğrusu değindiğimiz kilitlenmenin ne zaman kırılacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aslında bu hafta salgınla mücadelede en kritik dönemeçlerden birine giriyoruz. Bu hafta, özellikle AVM’leri yeniden açma kararının uygulamaya konduğu geçen hafta pazartesi gününden sonra bu merkezlerde yaşanan trafiğin günlük vakalara bir yansımasının olup olmayacağını anlayacağız. Dolayısıyla, AVM kararının isabet derecesinin ölçülmesi bakımından kritik bir teste tanıklık edeceğiz.

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Sedat Ergin’in yazısı