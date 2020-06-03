Sedat Ergin: Vatandaşların salgının yaşadıkları topraklar üzerindeki yaygınlığını bilmesi en doğal hakkı

COVID-19 ile mücadele eden pek çok ülke salgının yaygınlığıyla ilgili ayrıntılı bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoylarıyla paylaşıyor.

Yalnızca Batı demokrasilerinden söz etmiyorum. Kuzey komşumuz Rusya’da da vaka ve ölüm rakamları idari bölgelere göre ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor.

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Her seferinde başka ülkeler üzerinden emsaller vermek de gerekmiyor. Başka ülkelerdeki uygulamalardan bağımsız olarak, Türkiye’de vatandaşların salgının kendi yaşadıkları topraklar üzerindeki yaygınlığını ayrıntılı bir şekilde bilmek en doğal haklarıdır. Bu bilgiye erişim, demokrasinin en temel öğelerinden biri olan bilgi alma, bilgiyi talep etme hakkının, şeffaflığın da vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sedat Ergin’in yazısı