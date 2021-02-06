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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Vatandaşların anayasal düzene güveninin korunması bakımından bir sınav

Eski İstanbul CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu muhtemelen bundan yıllar sonra bu dönemin yargı alanındaki uygulamalarına bakılırken hukuk fakültelerinde özel bir vaka olarak ele alınacaktır.

Bu dosyayı inceleyenler, Anayasa maddelerinin nihai yorum yetkisinin kime ait olduğu konusunda Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bir görüş ayrılığı yaşanabilmiş olmasından, AYM kararlarının bazı mahkemeler tarafından tanınmaması, bunun sonucu AYM’nin aynı dosyada tekrarlayan ihlal kararları alması gibi biri dizi problemli, tartışmalı uygulama ve durumla karşılaşacaktır.

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(…)Gelinen noktada AYM kararlarının gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili bu tartışmalı durumun bir an önce son bularak Anayasa hükmünün uygulanması, vatandaşların anayasal düzene güvenlerinin korunması bakımından da bir sınava dönüşmüştür.

Sedat Ergin’in yazısı

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