Sedat Ergin: Vaka sayısında dünya 9’uncusu Türkiye, vefat sayısında birden 18’inci sıraya geliyor

Türk Tabipleri Birliği, başından beri Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporlama ölçütleri gözetilmediği için COVID-19’un tetiklediği hastalıkların yol açtığı vefatların olandan düşük gösterildiğini savunuyor. TTB’den bağımsız olarak da vefat sayıları konusunda kamuoyunun geniş bir kesiminde şüpheci bir bakışın hâkim olduğunu söylemek hata olmaz.

İlginçtir ki, vaka sayısında dünya dokuzuncusu olan Türkiye, küresel ölçekte vefat sayılarına ilişkin sıralamada birden 18’inci sıraya geliyor. Bu arada, nüfusu Türkiye’den çok daha küçük olan ve daha az vaka kaydedilen bazı ülkelerde vefat sayılarının Türkiye’nin çok üstünde olabilmesi de bu konudaki tereddütleri güçlendiriyor. Örnek vermek gerekirse, 38.7 milyon nüfuslu Polonya’da 1 milyon 800 bin vaka ve 45 binin üstünde ölüm raporlandı.

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Sedat Ergin’in yazısı